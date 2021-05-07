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Новости > Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей

Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей

Агата Кловская
07.05.21 08:41
681
Ситуация с COVID-19 в Украине остается весьма удручающей

Главное: Коронавирус в Украине унес 379 жизней. Заболели 8 404 человека.

Детали: Коронавирус в Украине не снижает темпы. Данные на пятницу, 7 мая, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 8 404 случая заразы. Среди заболевших – 271 ребенок и 113 медработников. Госпитализация понадобилась для 3 080 людей, а выздоровели 19 453 больных.

Проведено 94 479 тестов: методом ПЦР – 39 748, методом ИФА – 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 554.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (991) и Днепропетровской (622) областях, а также в Киеве (611).

Жертвами заразы стали еще 379 людей. Всего болезнь унесла в нашей стране уже 45 830 жизней.

С начала пандемии COVID-19 заболели 2 105 428 людей, а выздоровели 1 731 162 больных.

В тему: В Украине зафиксирован рост смертности от COVID-19.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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