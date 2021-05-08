На Земле в прошлом году был зафиксирован температурный рекорд нескольких миллионов лет

Главное: В прошлом году на Земле была зафиксирована самая высокая температура за последние 3 млн лет. По данным генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, концентрация углекислого газа увеличилась на 148% по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Детали: В 2020 году температура Земли достигла самого высокого уровня за последние 3 млн лет. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах.

«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», — заявил генсек, добавив, что также был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148% процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху.

«Мы стоим на краю пропасти», — заключил Гутерриш, выразив убеждение, что еще не поздно спасти ситуацию.

В тему: В октябре 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

Напомним: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом того же года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

В сентябре ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

В феврале 2021 года ученые из Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили, что содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличилось на 40% за последние два десятилетия. Это происходит из-за таяния арктических льдов.