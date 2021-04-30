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Новости > Две области покинули «красную» зону карантина

Две области покинули «красную» зону карантина

Агата Кловская
30.04.21 14:38
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Две области покинули «красную» зону карантина

Главное: Киевская и Николаевская области перешли в «желтую» эпидимиологическую зону. В «красной» зоне осталось семь регионов.

Детали: Государственная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании в пятницу, 30 апреля, решила с 1 мая перевести Киевскую и Николаевскую области из «красной» зоны карантина в «желтую». Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Накануне в «желтую» зоне перешла Винницкая область. Таким образом, в Украине уже девять «желтых» регионов, кроме вышеназванных — это: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

Завтра к ним присоединится Киев.

«Красными» остаются Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Остальные регионы — «оранжевые».

 

В тему: В Минздраве рассказали, где в Украине лучше всего вакцинируют от коронавируса.

Тэги: Киев, Николаевская область, Николаев, Киевская область, новости Украины, зоны карантина

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