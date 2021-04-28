Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Известный врач-священник УПЦ рассказал о способах приобретения благодати

Известный врач-священник УПЦ рассказал о способах приобретения благодати

Александра Кудрявцева
28.04.21 12:10
466
Известный врач-священник УПЦ рассказал о способах приобретения благодати
Главное: В мире существуют лекарства, которые могут делать в нашей жизни и жизни наших близких настоящие чудеса.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал заслуженный врач Украины, священник Украинской Православной Церкви Ростислав Валихновский в новом выпуске цикла «Духовный иммунитет».
 
«Как учат святые отцы, стяжание Духа Святого - это залог духовного иммунитета», - отметил священник и напомнил о четырёх основных способах стяжания благодати Святого Духа. Это: чтение Святого Евангелия и жизнь по этим святым указателям, молитва, творение добрых дел во славу Божию и для блага ближних, участие в церковных таинствах.
 
«Что является нашим врагом, из-за которого мы теряем духовные силы? Это творение греха и формирование страстей. Борьба добра со злом проходит в нашем сердце. Что же является главным делом в сердце христианина? Это любовь, любовь к Богу и к ближнему», — сказал священник Ростислав Валихновский. Это, по его слову, - лекарства из всех лекарств.
 
Он напомнил две новозаветные заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27).
 
 
Это, по слову священника, - самые сильные лекарства, чудо из чудес, «это лекарства, которые делают в нашей жизни и в жизни наших близких настоящие чудеса». Но они «будут действенны лишь тогда, когда мы будем применять их на деле, когда мы будем не говорить о них, а делом подтверждать нашу принадлежность к радости творения дел любви».
 
«Христианство - религия любви. Господь учит нас прощать и любить даже врагов. Я уверен, что это чрезвычайно тяжело, и без Церкви, её святых Таинств это невозможно», - считает отец Ростислав.
 
Священник также напомнил про учение Спасителя о жертвенной любви: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).
 
«Научимся видеть окружающих нас, чтобы не потерять чудесную возможность исполнять закон любви. И попросим у Милосердного Отца научить нас использовать эти чудодейственные лекарства любви, лекарства как для нашего сердца, так и для сердец наших ближних. Если мы любим ближних, мы можем приближаться к Богу. И наоборот: без любви к Богу мы не будем уметь любить наших ближних», - заключил отец Ростислав Валихновский.
 
В тему: Известный врач-священник УПЦ рассказал о главном приоритете в жизни.
 

Тэги: УПЦ, православия, Благодать

Комментарии

Статьи

27.04.21 11:57

Дискриминация отцов во времена воинствующего матриархата

Автор: Вячеслав Соколов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
26.04.21 08:23

29-кратные!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

VIP обнал для президента. Хто такий і як працює Артур Натан Золотаревский
28.04.21 13:19

VIP обнал для президента. Хто такий і як працює Артур Натан Золотаревский

Автор: «Літописець»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.04.21 14:14

На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку
28.04.21 13:52

Зеленский назвал необычное место, где хотел бы встретиться с Путиным
28.04.21 13:45

Священник УПЦ рассказал, о чем Церковь напоминает в Великую Среду
28.04.21 13:41

Киев ослабляет карантин. Возобновляют работу школы и садики, отменяются спецпропуска
28.04.21 13:30

Глава Госслужбы по этнополитике считает, что закон о переименовании УПЦ ведет к конфликту
28.04.21 12:59

Названа причина вспышки коронавируса в Индии
28.04.21 12:37

В Одессе оборвался лифт с пассажирами внутри
28.04.21 12:01

В России нелепо погиб известный блогер
28.04.21 11:55

У верующих УПЦ сегодня Великая Среда
28.04.21 11:53

Россия пугает резней на Донбассе в случае отказа от минских соглашений
28.04.21 13:52

Зеленский назвал необычное место, где хотел бы встретиться с Путиным
28.04.21 13:41

Киев ослабляет карантин. Возобновляют работу школы и садики, отменяются спецпропуска
28.04.21 12:59

Названа причина вспышки коронавируса в Индии
28.04.21 11:53

Россия пугает резней на Донбассе в случае отказа от минских соглашений
28.04.21 09:35

В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
28.04.21 09:06

В Украине ждут почти миллион доз вакцины Pfizer в середине мая
28.04.21 08:56

Смертность от COVID-19 в Украине остается ужасающей
27.04.21 18:59

Главные новости за 27 апреля 2021 года
27.04.21 16:30

Смертность от гриппа и пневмонии в Украине выросла втрое за последние полгода
27.04.21 15:31

Украина высылает из Одессы российского консула
24.04.21 12:16

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт
24.04.21 15:50

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
24.04.21 16:10

В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
24.04.21 11:47

Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе
24.04.21 13:16

Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре
24.04.21 15:30

В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах
24.04.21 19:26

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним
24.04.21 21:20

Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 15:15

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
Фото и Видео
На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку
На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку
На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку
На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку
Владельцу порносайта PornHub сожгли шикарный особняк
Владельцу порносайта PornHub сожгли шикарный особняк
На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула
На популярном египетском курорте у самого берега плавала акула
Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги
Опубликовано видео смертельного пожара в центре Риги
В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
В Виннице пожизненно осудили мужчину, который молотком убил свою семью
Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США
Появилось забавное видео, как аллигатор «атаковал» футболистов в США
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
Украинцам напомнили, сколько мы будем отдыхать на майские праздники
В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
В Запорожье из окна детского сада выпал ребенок
Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
Арестович стал «героем» программы «Зупини Лося», заблокировав проезд пожарным машинам
В Киеве на взятке повязали крупную полицейскую «шишку»
В Киеве на взятке повязали крупную полицейскую «шишку»
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.