Ученые исследовали ДНК детей чернобыльцев на предмет мутаций и узнали кое-что важное

Главное: Международная группа ученых исследовала уровень наследственных мутаций у людей, чьи родители подверглись облучению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Выяснилось, что повреждения ДНК, вызванные ионизирующим излучением, не передаются по наследству.

Детали: Группа ученых из Украины, США, России и Японии провела первое масштабное исследование на предмет выявления трансгенерационных эффектов воздействия ионизирующего излучения у детей работников Чернобыльской АЭС. Как сообщает Science, для этого они изучили геном 130 детей, рожденных в семьях ликвидаторов аварии и персонала станции, подвергшегося облучению, зачатых в период с 1987 по 2002 год.

Оказалось, что уровень мутаций у испытуемых не превышает средний по популяции, то есть, у них нет избыточных мутаций по зародышевой линии.

При этом почти все унаследованные генетические вариации присутствуют в ДНК зародышевой линии по крайней мере одного родителя. Однако небольшое количество переданных вариантов уникальны — они возникли из-за случайных мутаций в гаметах и известны как мутации de novo (DNM).

Как утверждается, такие мутации являются критическими строительными блоками эволюции и единственным классом геномных вариаций, который не подвергся обширной эволюционной очищающей селекции (очистке от очень вредных, но нелетальных вариантов), что делает DNM уникальной формой унаследованной вариации, отличной от генетической вариации, исследуемой при картировании.

В тему: В июле 2019 года аместитель директора Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комисаренко АМН Украины, доктор медицинских наук Андрей Кваченюк заявил, что у людей, которым на момент катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции не исполнилось 18 лет на протяжении всей оставшейся жизни сохраняется повышенный риск заболеть раком щитовидной железы.