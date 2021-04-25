Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые исследовали ДНК детей чернобыльцев на предмет мутаций и узнали кое-что важное

Ученые исследовали ДНК детей чернобыльцев на предмет мутаций и узнали кое-что важное

Агата Кловская
25.04.21 16:35
298
Ученые исследовали ДНК детей чернобыльцев на предмет мутаций и узнали кое-что важное

Главное: Международная группа ученых исследовала уровень наследственных мутаций у людей, чьи родители подверглись облучению в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Выяснилось, что повреждения ДНК, вызванные ионизирующим излучением, не передаются по наследству.

Детали: Группа ученых из Украины, США, России и Японии провела первое масштабное исследование на предмет выявления трансгенерационных эффектов воздействия ионизирующего излучения у детей работников Чернобыльской АЭС. Как сообщает Science, для этого они изучили геном 130 детей, рожденных в семьях ликвидаторов аварии и персонала станции, подвергшегося облучению, зачатых в период с 1987 по 2002 год.

Оказалось, что уровень мутаций у испытуемых не превышает средний по популяции, то есть, у них нет избыточных мутаций по зародышевой линии.

При этом почти все унаследованные генетические вариации присутствуют в ДНК зародышевой линии по крайней мере одного родителя. Однако небольшое количество переданных вариантов уникальны — они возникли из-за случайных мутаций в гаметах и известны как мутации de novo (DNM).

Как утверждается, такие мутации являются критическими строительными блоками эволюции и единственным классом геномных вариаций, который не подвергся обширной эволюционной очищающей селекции (очистке от очень вредных, но нелетальных вариантов), что делает DNM уникальной формой унаследованной вариации, отличной от генетической вариации, исследуемой при картировании.

В тему: В июле 2019 года аместитель директора Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комисаренко АМН Украины, доктор медицинских наук Андрей Кваченюк заявил, что у людей, которым на момент катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции не исполнилось 18 лет на протяжении всей оставшейся жизни сохраняется повышенный риск заболеть раком щитовидной железы.

Тэги: США, Япония, радиация, Украина, Россия, ДНК, наука, излучение, Чернобыльская АЭС, исследование

Комментарии

Статьи

23.04.21 09:33

Таджикский отголосок Афганской войны

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
20.04.21 09:23

Зачем Зеленскому нужна война?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

Как одна взятка замруководителя Департамента исполнительной службы Юрия Вишневского запустила начало конца коррупционной группировки Дениса Малюськи
24.04.21 19:20

Как одна взятка замруководителя Департамента исполнительной службы Юрия Вишневского запустила начало конца коррупционной группировки Дениса Малюськи

Автор: «Кордон»

Выбор редакции
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.04.21 13:16

Один из лучших игроков «Шахтера» не сыграет за Украину на Евро-2020
25.04.21 12:35

Эксперт: Заявление Венедиктовой о деле против Медведчука — незаконное давление на оппозицию
25.04.21 11:11

Астрономы обнаружили в глубоком космосе источник странного излучения
24.04.21 21:20

Митрополит Антоний освятил в Киеве новый центр помощи нуждающимся
24.04.21 19:26

Депутат Верховной Рады о Геноциде армян: Украина помнит. Мы все помним
24.04.21 16:10

В Запорожье митрополит и священники УПЦ стали донорами крови
24.04.21 15:50

В Киево-Печерской лавре в день праздника Входа Господнего в Иерусалим состоится 8 литургий
24.04.21 15:30

В УПЦ призвали власти не внедрять гендерную идеологию в школах
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 15:15

Предстоятель УПЦ рассказал о чуде в Лазареву субботу
25.04.21 13:16

Один из лучших игроков «Шахтера» не сыграет за Украину на Евро-2020
24.04.21 15:23

Стало известно, когда в Украину поступит новая партия COVID-вакцины
24.04.21 09:51

В Минздраве рассказали, какие регионы страны со дня на день выйдут из «красной» зоны карантина
23.04.21 19:54

Кремль своеобразно отреагировал на предложение Зеленского о встрече на Донбассе
23.04.21 18:59

Главные новости за 23 апреля 2021 года
23.04.21 16:54

Часть Киева осталась без воды
23.04.21 16:35

Два из трех украинцев хотят привиться от коронавируса, но есть один нюанс
23.04.21 15:59

Минфин предложил снизить стоимость автомобилей, за которые необходимо платить налог
23.04.21 15:41

В УЕФА решили судьбу «отцов» Суперлиги
23.04.21 14:32

Премьер-министр Израиля согласился стать посредником между Зеленским и Путиным
20.04.21 21:47

В МИД уже знают, когда Россия будет готова к нападению на Украину
23.04.21 20:24

У здания российского спецагента Кулинича на Печерске прошла акция протеста - СМИ
24.04.21 11:46

Ученые впервые синтезировали эффективное лекарство от рака
23.04.21 19:54

Кремль своеобразно отреагировал на предложение Зеленского о встрече на Донбассе
22.04.21 16:44

В УПЦ рассказали, как правильно праздновать Вербное воскресенье и освящать вербу
24.04.21 10:38

Либерман: Виктор Медведчук может остановить войну на Донбассе
24.04.21 12:16

Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком, – эксперт
24.04.21 11:47

Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе
22.04.21 17:57

УПЦ передала подарки в 10 школ-интернатов разных регионов Украины
22.04.21 15:46

В Кремле рассказали о «красной линии» в отношениях с Украиной
Фото и Видео
Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль
Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль
Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль
Во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль
Двое киевлян оставили дюжину домов на Троещине без счетчиков воды
Двое киевлян оставили дюжину домов на Троещине без счетчиков воды
Сотни человек пострадали и были арестованы в результате массовой драки из-за видео в TikTok
Сотни человек пострадали и были арестованы в результате массовой драки из-за видео в TikTok
Группа воров из Азербайджана вынесла из дома под Киевом наручные часы на 3 млн гривен
Группа воров из Азербайджана вынесла из дома под Киевом наручные часы на 3 млн гривен
Женщина на «Пежо» сбила двух несовершеннолетних детей на Днепропетровщине
Женщина на «Пежо» сбила двух несовершеннолетних детей на Днепропетровщине
В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
В небе над российским городом недалеко от Украины заметили странные огни
30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги
30-летний киевлянин залез в машину с женщинами и, угрожая пистолетом, вымогал деньги
На Полтавщине завотделения больницы с тяжело больными коронавирусом застукали пьяным на рабочем месте
На Полтавщине завотделения больницы с тяжело больными коронавирусом застукали пьяным на рабочем месте
Неадекват разнес топором магазин в Мариуполе за замечание о маске
Неадекват разнес топором магазин в Мариуполе за замечание о маске
Военный бензовоз превратился в факел на Луганщине
Военный бензовоз превратился в факел на Луганщине
fraza.com
Новости блогосферы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине
31.03.21 18:50

Если уже «слуга народа» считает, что «надо валить из этой страны» - это приговор

Опрос

Кому выгодна полномасштабная война России и Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.