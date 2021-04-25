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Новости > Астрономы обнаружили в глубоком космосе источник странного излучения

Астрономы обнаружили в глубоком космосе источник странного излучения

Александр Панько
25.04.21 11:11
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Астрономы обнаружили в глубоком космосе источник странного излучения

Главное: Исследователи наблюдали источник загадочного высокоэнергетического гамма-излучения, которым оказался плерион — туманность, окружающая пульсар.

Детали: Международная группа астрономов обнаружила при помощи гамма-обсерватории HAWC скопление мощных пульсаров. Как сообщает Lenta.ru, оказалось, что гамма-излучение создается плерионами, подпитывающимися энергией от ветра пульсара.

HAWC регистрирует частицы в составе атмосферного ливня — потока, порождаемого взаимодействием космических лучей с верхними слоями атмосферы Земли. Поскольку заряженные частицы перемещаются со скоростью выше скорости света в этой среде, возникает черенковское излучение, которое выявляют детекторы.

По данным издания, ранее считалось, что излучение гамма-лучей сверхвысокой энергии (более 56 тераэлектронвольт, ТэВ) связано с источниками нейтрино и гамма-лучей, называемыми певатронами (PeVatrons), которые могут представлять собой вспышки сверхновых, области звездообразования или сверхмассивные черные дыры.

Однако в 2020 год коллаборация HAWC опубликовала список из девяти источников гамма-излучения, излучающих более 56 ТэВ, которые располагались рядом с пульсарами.

В тему: В августе 2020 года международная группа астрономов из Германии, Испании, Китая и США с помощью гамма-телескопа Fermi обнаружила в созвездии Орла облако космического газа, испускающее странное пульсирующее излучение.

Тэги: космос, наука, излучение, туманность, плерион, пульсар

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