Астрономы узнали кое-что интересное о ближайшей к Земле черной дыре

Главное: Американские астрономы обнаружили в 1,5 тысячах световых лет от Земли черную дыру, которая всего в 3 с небольшим раза тяжелее Солнца. Это делает ее самой легкой и самой близкой к Солнечной системе черной дырой. Ей дали название Единорог.

Детали: Астрономы из Университета штата Огайо обнаружили самую близкую к Земле черную дыру, названную Единорогом. Как сообщает Phys.org, ее масса всего в 3,3 раза больше массы Солнца, что совсем немного по меркам черной дыры и делает ее самой маленькой из известных в Млечном Пути.

По всей видимости, она является компаньоном красного гиганта — звезды, за которой велись наблюдения с помощью разных телескопов: от Kilodegree Extremely Little Telescope до космической обсерватории TESS.

Исследователи заметили изменения в интенсивности света и внешнего вида звезды, как будто вокруг нее вращается что-то невидимое. Приливное искажение формы светила указывало на существование поблизости объекта с небольшой как для черной дыры массой.

По мнению ученых, самым простым и самым вероятным объяснением, почему красный гигант подвергается приливному искажению, является малая черная дыра.

Проанализировав данные о световых спектрах 100 тысяч звезд в Млечном Пути, выяснилось, что Единорог бьет рекорд не только по массе, но и является самой близкой к Солнечной системе черной дыр из всех известных, располагаясь на расстоянии 1500 световых лет от Земли.

В тему: Летом 2015 года ученые обнаружили самую маленькую черную дыру из всех ранее известных.

Спустя два года ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего предположили, что крошечные черные дыры могут попадать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество подобно земным паразитам. Этот процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, например, золота, платины и урана.

Напомним: Осенью 2011 года используя сразу пять космических аппаратов, астрономы смогли определить детали поглощения черной дырой материи из окружающего аккреционного диска. Дыра, которую изучали астрономы, относится к классу сверхмассивных черных дыр — ее масса составляет примерно 300 миллионов солнечных. Она располагается в центре галактики Маркарян 509 (названной так в честь советского астронома Вениамина Маркаряна), находящейся на расстоянии 500 миллионов световых лет от Млечного Пути.

В декабре того же года астрономы из Университета Лестера объяснили особенности излучения галактических центров наличием вокруг сверхмассивных черных дыр торических облаков пыли.

В марте 2017 года ученые из Калифорнийского университета в Ирвине (США) насчитали несколько миллионов черных дыр, которые примерно в тридцать раз тяжелее Солнца.

Осенью того же года физики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили новую теорию формирования первичных черных дыр. Ученые предположили, что первичные черные дыры возникли спустя доли секунды после Большого взрыва, а их взаимодействие с нейтронными звездами приводит к синтезу тяжелых элементов, в частности, золота, серебра, платины и урана.

В апреле 2019 года Ученые Европейской южной обсерватории представили первые в истории «фотографии» горизонта событий черной дыры, находящейся в центре Млечного Пути.

В начале 2020 года специалисты NASA впервые смогли получить подробный снимок центральной части нашей галактики. В центре снимка можно разглядеть сверхмассивную черную дыру и материал, который питает кольцо вокруг нее.

В том же году Нобелевскую премию по физике получили трое ученых, чьи работы исследуют явление черных дыр и фактически доказывают реальность их существования.

В апреле 2021 года специалисты Центра моделирования климата NASA с помощью суперкомпьютера Discover создали визуализацию двойной черной дыры.