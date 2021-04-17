Митрополит Онуфрий рассказал о силе материнской молитвы

Главное: Дети должны знать о том, что молитва родителей очень сильная, но не надо этим злоупотреблять.

«Надо жить так, чтобы дети радовали своих родителей, чтобы родители молились за детей с радостью, а не со слезами. Потому что Бог говорит нам, детям, „почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе“ (Исх. 20:12). Тогда Бог благословляет таких детей, и их дети так же будут уважать своих родителей. Если мы не уважаем своих родителей, то будьте уверены, что наши дети не будут уважать нас, причем еще в большей степени», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий

Предстоятель УПЦ привел в пример историю из жизни о непутевом сыне боголюбивой матери.

В монастыре, в котором также подвизался в свое время Митрополит Онуфрий жил насельник Никон. Он и рассказал эту историю о своем брате Викторе и маме, в монашестве получившей имя Сергея. По его словам, Виктор злоупотреблял алкоголем, и мать всегда старательно ухаживала за ним. Как-то в день получения зарплаты Виктор возвращался домой поздно ночью и уже пьяный.

«В этот день волнение матери за него было удивительно тревожным. Она встала перед иконой Пресвятой Богородицы и молилась о защите своего сына. В то время Виктор переходил через мост, но из-за опьянения не заметил, что мост был разведен, и упал в реку и пошел ко дну. В голове его мелькнула мысль: „Здесь моя смерть“. Вдруг он увидел перед собой светлого юношу, который сказал ему: „Молитвами твоей матери ты здесь не умрешь“. А все это время мать стояла на молитве и вдруг услышала голос: „Иди на реку, там найдешь своего сына“. Она действительно нашла сына на реке, он стоял на мосту весь мокрый и растерянный. Мать забрала его домой, где они поделились своими историями и поняли, что Богоматерь вымолила Бога, чтобы Он послал ангела для спасения сына от утопления», — рассказал Архипастырь.

Как отметил Блаженнейший владыка, это чудо наших дней свидетельствует о том, какую большую силу имеет материнская молитва.