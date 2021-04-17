Зеленский душит свободу слова в Украине, - мнение

Попыткой закрыть партию «Оппозиционной платформы — За жизнь» или «Партию Шария» Владимир Зеленский душит свободу слова в Украине. Такое мнение высказал глава, так называемой, «ДНР» Денис Пушилин.

«Мы видим, насколько болезненно, с ужасом в глазах, Зеленский реагирует на действия „Оппозиционной платформы — За жизнь“ или Партии Шария: он пытается их закрыть, задушить свободу слова в стране», — заявил Пушилин, пишет ЗИК.

Он выразил мнение, что своими действиями Зеленский запустил репрессии против фактически проукраинских сил только из-за того, что они реально оппозиционные.