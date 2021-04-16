Главные новости за 16 апреля 2021 года

- Первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer прибыли в Украину. Самолет с препаратом приземлился в аэропорту «Киев».

- Владимир Зеленский рассказал, что пытался связаться с Владимиром Путиным. Однако в Кремле не подтвердили этот разговор.

- Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает, что Украине необходимо наладить собственное производство вакцин. Для этого нужно минимум три года.

- С 4 мая в Киеве начнут отключать горячую воду. Причина – гидравлические испытания на теплосетях.

- ВВП Китая растет. Зафиксированы рекордные плюс 18,3%.

- В Нигерии десять людей умерли, отравившись соком. Госпитализированы четыре сотни больных.