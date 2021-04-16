В Минздраве рассказали, когда Украина начнет выпускать свою вакцину от коронавируса

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов настаивает, что Украине необходимо наладить собственное производство вакцин. Для этого нужно минимум три года.

Детали: Украине нужно, по меньшей мере, три года для начала собственного производства вакцин от коронавируса. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 16 апреля, заявил глава Минздрава Максим Степанов.

«Я настаиваю: давайте сделаем собственное производство. Да, на это потребуется несколько лет. Но если мы начнем сейчас, то через три года будем иметь вакцины. Если начнем через два года, то получим через пять. Но надо начинать. Если бы начали пять лет назад, сейчас не было бы таких проблем», — сказал Степанов.

Также он считает, что в условиях пандемии стоит упростить процедуру закупки фармацевтической продукции, ввести особый порядок, но обязательно через систему Prozorro.

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