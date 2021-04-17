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Новости > Еврокомиссия решила ограничить искусственный интеллект ради прав человека

Еврокомиссия решила ограничить искусственный интеллект ради прав человека

Александр Панько
17.04.21 11:14
268
Еврокомиссия решила ограничить искусственный интеллект ради прав человека

Главное: Еврокомиссия подготовила документ об обеспечении гуманного подхода к технологии искусственного интеллекта и его использовании без ущерба для человеческой личности.

Детали: Еврокомиссия разработала документ, которым будет регулироваться использования искусственного интеллекта в странах Евросоюза. Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ, целью документа, который будет опубликован 21 апреля, является обеспечение гуманного подхода к технологии искусственного интеллекта и не оставлять на произвол судьбы мощные технологические компании.

Так, в ЕС приветствуют системы ИИ, направленные на ускорение производства, моделирование климатических изменений или же обеспечение энергоэффективности. В то же время, алгоритмы, используемые для анализа резюме, оценки кредитного доверия, целесообразности обеспечения социальными гарантиями, заявок на получение виз или убежища в странах ЕС можно считать технологиями высокого риска.

Кроме того, запрещены системы ИИ, которые вредят людям путем манипуляции их поведением и мыслями и такие, которые используются для массового слежения. В частности, системы социальной оценки, вроде такой, что действует в Китае. Единственное исключение может быть сделано в случае использования правоохранителями систем для раскрытия серьезных преступлений, например, терроризма.

Во исполнение этих положений предлагают создать Европейский совет по вопросам искусственного интеллекта, который будет контролировать выполнение новых норм.

Нарушителей будут штрафовать на сумму до 20 млн евро или 4% оборота компании.

В тему: Летом 2010 года японские ученые разработали первый в мире прототип искусственного разума. Синтетический интеллект способен обрабатывать гигантское количество информации.

Летом 2015 года более тысячи ученых, инженеров и исследователей подписали письмо, в котором предупреждается об опасностях, связанных с разработкой автономных систем вооружения, использующих ИИ. Среди подписантов были Маск, Хокинг и один из основателей компании Apple Стив Возняк.

В сентябре того же года ученые из американского Сиэтла создали систему искусственного интеллекта, которая способна решать задачи по геометрии из SAT Reasoning Test — стандартизованного теста для приема в высшие учебные заведения США.

9 марта 2016 года искусственный интеллект впервые победил чемпиона по игре в го.

29 сентября международные высокотехнологические корпорации Google, Microsoft и Facebook заявили о намерении объединить усилия с целью развития искусственного интеллекта. Помимо указанных компаний в совместном проекте участвуют Amazon и IBM. Также не исключено, что в скором времени к проекту присоединится компания Apple. Кроме того, в инициативе подключатся ведущие эксперты отрасли. Инициатива называется «Партнерство по искусственному интеллекту».

В декабре того же года исследователи из университета Торонто разработали систему искусственного интеллекта, способную после соответствующего обучения самостоятельно написать песню на основе данных анализа загруженного ей изображения. Эта нейронная сеть уже написала новогоднюю песню после того, как ей был «скормлен» снимок наряженной новогодней елки.

В феврале 2017 года физик-теоретик Стивен Хокинг и основатель Tesla Motors Илон Маск выступили в поддержку принципов, которые должны гарантировать, что искусственный интеллект не причинит вреда человеку и будет служить лишь на благо. Эти принципы были разработаны на конференции в начале 2017 года.

7 июля директор по развитию сайта поиска работы Work.ua Сергей Марченко заявил, что в Украине 28% работодателей согласились бы в будущем заменить своих сотрудников роботами.

17 июля 2017 года американский предприниматель Илон Маск заявил, что «искусственный интеллект является главной угрозой, с которой сталкивается человеческая цивилизация». По мнению бизнесмена, искусственный интеллект может быть задействован в информационной войне, в частности распространении фейковых новостей.

Создатель Facebook Марк Цукерберг, в свою очередь, назвал позицию Маска «безответственной». «В ближайшие пять-десять лет искусственный интеллект принесет в нашу жизнь столько улучшений», — заявил Цукерберг, несколько раз повторив, что оптимистичен в отношении искусственного интеллекта.

13 октября того же года робот впервые выступил на заседании ООН. Гуманоид по имени София пообщался с заместителем генерального секретаря Аминой Мохаммед и поделился собственными мыслями об искусственном интеллекте.

31 августа британский журнал Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, медицине и экономике о глобальных угрозах для человечества и возможной конкуренции со стороны искусственного интеллекта. При этом большая часть ученых отказалась видеть угрозу со стороны ИИ.

В конце 2020 года власти Ирана заявили, что ведущий физик-ядерщик страны Мухсин Фахризаде был убит в том числе при помощи искусственного интеллекта.

Тогда же ученые Университета Саншайн-Коста в Австралии выяснили, что высокоразвитый искусственный интеллект способен уничтожить человечество или нанести ему катастрофический ущерб даже без злого умысла.

В начале 2021 года в одной из библиотек провинции Цзянси на востоке Китая поссорились два робота-ассистента из-за желания услужить человеку. При этом, судя по видео, они вели себя совсем как люди.

Тэги: Евросоюз, штраф, права человека, терроризм, наука, Еврокомиссия, искусственный интеллект, технологии

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