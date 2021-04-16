Названа дата резкого похолодания в Украине

Главное: На следующей неделе в Украине похолодает. Пойдут дожди.

Детали: Синоптики предупредили, что уже со вторника, 20 апреля, в Украину придет очередное резкое похолодание. Появился прогноз Гидрометцентра.

Ожидается, что большую часть территории страны накроют дожди. Сухая и малооблачная погода ожидается лишь в западных регионах.

При этом снизится температура воздуха: днем будет 8-15 тепла, а ночью плюс 4-8.

В Киеве пройдет дождь: днем ожидается 9-11 тепла, а ночью плюс 5-7.

Карта погоды:

В тему: Ранее синоптики говорили, что в начале следующей недели погода в Украине значительно улучшится.