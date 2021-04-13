Известный врач рассказал, как долго в Украине продержится карантин

Главное: По самым оптимистическим прогнозам, карантин в Украине продлится минимум до конца 2021 года. А к нормальной жизни человечеству будет вернуться крайне трудно.

Детали: Карантин в Украине продержится как минимум до конца 2021 года. Такое мнение высказал известный врач из Ровно Павел Сильковский, сообщает «РБК-Украина».

«Продолжительность карантина зависит от многих условий, и прогнозировать его продолжительность очень трудно. Потому что на это влияют как эпидемиологические факторы, так и психологические, политические и международные», — сказал специалист.

В связи с этим он отметил, что коронавирус перестал быть исключительно медицинской проблемой и теперь в усилении или ослаблении ограничений роль медиков очень ограничена.

«Я думаю, что на полное снятие ограничений не стоит рассчитывать раньше, чем конец 2021 года. И это — оптимистический сценарий», — сказал медик.

Также Сильковский считает, что человечество вернется к обычному образу жизни, но сделать это будет непросто.

«Мы вернемся к привычной жизни. Но процесс возвращения будет не таким легким и быстрым, как хотелось бы. Ограничения надоедают людям, но постепенно они к ним привыкают. Уход от ограничений будет болезненно восприниматься частью и порождать противоречия. Конфликты будут нарастать и в случае усиления дискриминации по признаку наличия или отсутствия прививок. Мы со временем почувствуем последствия дистанционного образования и отложенный спрос на обращения к врачам в связи с проблемами, которые не лечились во время карантина», — говорит Сильковский.

Медик отмечает, что волны коронавируса пройдут и так сильно он донимать уже не будет.

«А вот постковидное состояние в обществе обнаружит еще много новых проблем, которые до сих пор не стоят остро», — подытожил врач.

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