В Крыму рассказали, где и как будут «качать» пресную воду

Главное: В аннексированном Крыму собрались опреснять воду. Делать это хотят в Ялте.

Детали: Российские власти рассказали, как собираются решать вопрос с пресной водой в аннексированном Крыму. Их цитируют кремлевские СМИ.

Сообщается, что первую опреснительную установку хотят возвести в Ялте. Завершить работу собираются в конце 2022 года, или в начале 2023 года.

Информируется: «В перспективе возможно строительство опреснительной станции в западной части полуострова – поселке Фрунзе Сакского района».

Кроме этого отмечается, что некая «крупная компания» уже «ведет разведку в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах».

Также стало известно, что «параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах».

Российские власти заявляют: «Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал».

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