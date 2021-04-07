Ученые спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в Украине на ближайшие пару недель

Главное: Ученые дали прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине. Ожидается рост смертности.

Детали: В Национальной академии наук Украины дали свой прогноз по ситуации с COVID-19 в нашей стране. Он рассчитан на период 7-20 апреля.

Ученые прогнозируют рост числа больных и увеличение числа погибших от заразы.

В отчете сказано: «Вероятно, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, что является очень неуверенным состоянием и может длиться несколько недель (по опыту преодоления осенней волны)».

Отмечается, что, регионами с наибольшим ожидаемым числом больных будут Днепропетровская, Киевская, Львовская, Одесская, Харьковская и Хмельницкая области, а также Киев.

Прогнозируется, что среднее количество больных в сутки на 13 апреля составит 16 209, а число смертей – 412.

На 20 апреля ситуация усугубится: прогнозируют как среднее количество 16 351 больных и 442 погибших.

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