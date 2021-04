Стало известно, что влияет на долголетие в первую очередь

Главное: Определен главный фактор долголетия. Ученые говорят, что это генетика.

Детали: Международная группа ученых на базе Института биологии Норвежского научно-технологического университета провела интересное исследование. Его цитирует издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Специалисты выяснили, что именно влияет на долголетие человека. Работа продолжалась около двух десятков лет.

В публикации говорится, что эксперты наблюдали за дикими овцами на островах Шотландии.

Они заявили, что «с продолжительностью жизни коррелирует длина теломер, определяемая по большей части генетикой и наследственностью, а не их сохранность, которая зависит от условий жизни и окружающей среды».

Отмечается, что такое исследование требует длительных наблюдений на протяжении жизни нескольких поколений, из-за чего его почти невозможно провести на людях. Поэтому были выбраны овцы соайской породы.

В статье сказано, что с помощью многомерных количественных генетических моделей ученые «проанализировали связь между длиной теломер, их сохранностью и последующей выживаемостью животных в зависимости от самых различных факторов».

Выяснилось следующее: «Продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. Первый параметр напрямую связан с генетической наследственностью, а второй связан с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание».

Исследователи сообщают: «Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности. Оказалось, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Данная корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу».

