Кличко не исключил введение комендантского часа и сослался на Европу

Главное: Мэр Киева Виталий Кличко назвал условие введения комендантского часа в столице. По его словам, соответствующее решение должно принимать правительство.

Детали: Комендантский час в Киеве могут ввести в случае, если количество новых заражений коронавирусом будет «зашкаливать». При этом, по словам городского головы Виталия Кличко, решение о введении этой ограничительной меры может принять только Кабинет министров Украины.

«Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет другого выхода, кроме как переходить к чрезвычайному положению», — заявил он в эфире одного из телеканалов, сославшись на опыт «многих стран Европы».

Как сообщает LB.ua, он обратил внимание на то, что решить проблему можно было бы также путем вакцинации, но «пока у нас нет достаточного количества вакцины».

Градоначальник также сообщил, что на сегодняшний день киевские больницы почти полностью заполнены, и город «очень близок» к коллапсу медицинской системы.

«Вирус сейчас более агрессивный, у нас большие осложнения. Если раньше мы из десяти человек госпитализировали двух, то сейчас госпитализируем семерых с осложнениями», — заключил Кличко.

В тему: С сегодняшнего дня в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации, сложившейся с коронавирусом. В частности, весь общественный транспорт и метро работает по специальным пропускам, которые можно получить в городской или районной администрации работникам критической инфраструктуры.

При этом плата за парковку автомобильного транспорта взиматься не будет.

При этом с утра в городе наблюдаются многокилометровые пробки, а киевская полиция патрулирует улицы и парки города, контролируя соблюдение гражданами правил усиленного карантина, введенного с сегодняшнего дня.

В понедельник утром в Киеве резко выросли цены на такси.

Также были зафиксированы множественные конфликты между пассажирами и водителями маршрутных такси.