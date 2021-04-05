На Черниговщине праворадикалы захватили храм УПЦ

Главное: На Черниговщине в селе Припутни 4 апреля около 20 приезжих праворадикалов во главе с запрещенным в служении в Нежинской епархии бывшим иеромонахом Леонтием Прощенко срезали замки с местной церкви.

Детали: Как соощает Как соощает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua , секретарь епархии протоиерей Валерий Дашко сообщил, что свозить молодых людей в село начали еще перед началом воскресного богослужения.

«В 07.45 наш настоятель, который живет вблизи храма, увидел, что съезжаются автомобили. Приехали сначала три, а затем еще четыре авто и микроавтобусы — по подсчетам прихожан, они привезли около 20 парней. Было еще несколько местных жителей. Они высверлили сердцевину замка и зашли в храм. Нашего священника с прихожанами, когда те пришли, в церковь не пустили. Позже позволили зайти всем, но впоследствии выдворили на улицу и закрыли церковь на свои замки», — рассказал отец Валерий.

По словам священника, свои действия рейдеры аргументировали тем, что имеют документы о регистрации общины ПЦУ

«Однако никаких документов, подтверждающих права на сооружение храма у них нет. И о регистрации общины ПЦУ есть ряд вопросов — во-первых, ее в селе нет, а во-вторых, продолжаются судебные дела по поводу незаконной регистрации, которая состоялась на основе фиктивного собрания, на которых, как обычно бывает, участие религиозная община не брала», — отметил он.

Зато, как сообщили верующие, в селе было собрано около 300 подписей за то, чтобы храм остался в лоне Украинской Православной Церкви.

Вместе с тем правоохранители, прибывшие на место, традиционно решили не защищать законных владельцев и позволили всю инициативу взять в свои руки радикалам.

Протоиерей Валерий также рассказал, что клирик ПЦУ , который руководил действиями праворадикалов, был осужден за изготовление оружия на 3 года лишения свободы условно и сейчас отбывает наказание.

Как сообщалось, конфликт вокруг храма длится около двух лет. В сентябре 2019-го уже состоялась неудачная попытка захватить церковь. Не имея никаких правовых оснований на претензии по храму, радикалы срезали замки. Когда же местный священник и прихожане попытались помешать подобным действиям, против них применили физическую силу.