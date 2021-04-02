В Минздраве рассказали, сколько еще будет пригодна первая вакцина, поставленная в Украину

Главное: Первая партия вакцины от коронавируса будет пригодна до 23 июня нынешнего года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Первая партия вакцины Covishield, которая была разработана компанией AstraZeneca будет, пригодна еще несколько месяцев. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, срок годности этой партии вакцины истекает 23 июня.

«23 июня. Мы обязательно используем это (первую партию вакцины) в ближайшее время», — сказал министр.

Кроме того, глава Минздрава заверил, что все, кто получил первую прививку вакциной Covishield, получат вторую дозу. Однако вторую прививку могут сделать вакциной AstraZeneca не только индийского производства.

«Сейчас ходят фейки, что если первая доза была сделана Covishield, то и вторая должна быть сделана ею. Мы говорим о вакцинации вакциной Astrazeneca. Все люди получат вторую дозу, но это может быть европейская, южнокорейская или индийская Astrazeneca. Это одна и та же вакцина», — пояснил Степанов.

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