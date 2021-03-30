Украинцев пугают новыми эпидемиями

Главное: По словам главы комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, Украину ждет новая вспышка коронавируса, если сейчас снять карантинные ограничения.

Детали: Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что пик коронавируса в Украине еще не наступил. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, по его словам, новые мутации коронавируса в будущем могут провоцировать новые эпидемии.

Он отметил, что если сейчас снять часть карантинных ограничений, то это может спровоцировать новую вспышку COVID-19. Это особенно касается западных областей, в которых традиционно активный трафик с соседними странами, сообщил Радуцкий.

Он предложил Минздраву, местной власти, бизнесу совместно рассмотреть перспективу адаптации работы торговли, заведений общественного питания в условиях повышенной эпидемиологической опасности.

«Новые мутации, новые штаммы вируса могут в будущем провоцировать новые волны эпидемии даже несмотря на массовую вакцинацию. И нам нужно уже сегодня подходить к проблеме стратегически», — сообщил он.

Радуцкий предложил заранее подумать над изменением формата, принципами работы общественного транспорта и ТРЦ, чем постоянно их закрывать.

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