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Новости > Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряет из-за затора в Суэцком канале

Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряет из-за затора в Суэцком канале

Александр Панько
26.03.21 16:25
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Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряет из-за затора в Суэцком канале

Главное: Каждый час мировая торговля теряет порядка 400 миллионов долларов. Связано это с аварией в Суэцком канале.

Детали: Из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час. Об этом пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd’s List.

Через канал проходит порядка 12% всех глобальных поставок. Отмечается, что контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэце, заблокировал в канале более 230 судов.

Аналитики полагают, что возобновить движение вряд ли удастся ранее начала следующей недели. По словам экспертов, каждый день простоя Ever Given «добавляет задержки к нормальным грузопотокам». Они прогнозируют возникновение новых проблем с поставками.

Специалисты заявляют, что перебои с поставками уже в полной мере ощутили американские импортеры. Затор повлиял и на импортную торговлю с Ближнего Востока и Индии.

Кроме того, в Суэцком канале «законсервированы» и пустые контейнеры, которые крайне необходимы для китайского экспорта.

Во Всемирном совете судоходства отмечают, что суточная пропускная способность канала составляет 106 судов, и что каждый лишний день простоя будет требовать все больше времени для возобновления поставок.

В тему: На днях в Суэцком канале (Египет) произошло необычное ЧП. Грузовое судно Ever Given, шедшее под флагом Панамы (компания-оператор Evergreen Marine), село на мель, из-за чего был блокирован проход для остальных кораблей.

Тэги: общество, авария, мир, торговля, экономика, Египет, Суэцкий канал

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