Intel пообещал «перевернуть» компьютерный мир через два года

Главное: Intel готовит абсолютно новый компьютерный процессор. Представят его в 2023 году.

Детали: Уже в 2023 году Intel представить революционный компьютерный процессор. В компании поведали о своих планах.

Сообщается, что через два года произойдет переход на 7-нанометровый техпроцесс в производстве процессоров.

Информируется, что первым поколением процессоров, которые перейдут на новый техпроцесс, станет Meteor Lake.

В Intel говорят: «Литография для выпуска 7-нанометрового кристалла будет освоена в производстве во второй половине этого года, после чего начнется его тестирование. Серийные мобильные и десктопные процессоры появятся лишь в 2023 году. Среди подрядчиков в производстве чипов называются TSMC и Samsung».

Ожидается также, что чипы Meteor Lake будут отличаться гибридной архитектурой, которая совместит высокопроизводительные и энергоэффективные ядра.

Обещают, что чипы получат совместимость с сокетом LGA 1700.

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