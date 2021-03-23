Главные новости за 23 марта 2021 года

— COVID-19 в Украине наращивает обороты. Тревожную статистику на вторник, 23 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

— Во вторник, 23 марта, Министерство здравоохранения Украины расширило красную карантинную зону из-за ситуации с COVID-19. В нее включили Львовскую область. Отмечается, что в красной карантинной зоне также находятся Киев и Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

— В регионах «красной» зоны ужесточены правила нахождения людей в местах общего пользования. Там, в частности, нужно будет носить маски.

— Первый замглавы Киевской ОГА Никорлай Поворозник заявил, что пока в столице не планируют вводить спецпропуска для транспорта. Но все может измениться.

— Для въезда в Украину иностранцы должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус. Соответствующее решение уже обнародовано на сайте правительства.

— Сегодня многочисленные пользователи смартфонов на Android столкнулись с проблемами. Из-за сбоя многие приложения не работали.

— В ВОЗ раскритиковали богатые страны за то, что вакцина от коронавируса неравно распределена. Также в организации назвали эту ситуацию «катастрофическим моральным провалом».