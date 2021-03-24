Найдена взаимосвязь между групповой крови человека и вероятностью инфаркта

Главное: Люди со второй и третьей группой крови имеют повышенный риск развития сердечного приступа. Так считают кардиологи.

Детали: Ученые-кардиологи из США выяснили, как группа крови человека связана с риском инфаркта. Появился их отчет.

Всего были проанализированы данные более четырехсот тысяч людей.

Выяснилось следующее, сказано в работе: «Люди со второй и третьей группой крови имеют риск развития сердечного приступа на 8% выше, чем люди с первой группой крови».

Также информируется: «Вероятность развития тромбоза вен и тромбоэмболии легочной артерии у носителей второй и третьей группы крови на 51% и 47% выше, чем у других».

Сообщается при этом и такое: «Люди с первой группой крови больше склонны к повышенному артериальному давлению».

В тему: Озвучены очень странные признаки инфаркта.