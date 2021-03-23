Выяснена неожиданная польза от жвачки

Главное: Чем полезна жвачка? Поведала российский диетолог.
Детали: Российский диетолог Анна Белоусова рассказала о необычной пользе жевательной резинки. Ее цитируют местные СМИ.
Специалист говорит: «Жвачка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, только жевать ее следует в разумных пределах».
При этом следует совмещать такое жевание с правильной диетой.
Она советует включить в рацион голубику и чернику.
Кроме этого зрение помогут улучшить морковь, зеленый лук, петрушка и укроп.
Впрочем, по ее словам, «чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет».
В тему: Ученые поведали, как снизить вред от жирной пищи.