Выяснена неожиданная польза от жвачки

Главное: Чем полезна жвачка? Поведала российский диетолог.

Детали: Российский диетолог Анна Белоусова рассказала о необычной пользе жевательной резинки. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист говорит: «Жвачка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, только жевать ее следует в разумных пределах».

При этом следует совмещать такое жевание с правильной диетой.

Она советует включить в рацион голубику и чернику.

Кроме этого зрение помогут улучшить морковь, зеленый лук, петрушка и укроп.

Впрочем, по ее словам, «чрезмерном употреблении зелени возрастает риск развития варикоза и подагры у людей старше 35 лет».

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