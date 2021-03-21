По прогнозам ученых, Арктика скоро может снова позеленеть и зацвести

Главное: Международная группа ученых обнаружила смещение ареала некоторых кустарников на 400 км к югу от Арктики за последние 100 тыс. лет. Это означает, что в перспективе из-за изменения климата Заполярье может снова позеленеть.

Детали: Группа ученых из США, Канады и Австралии извлекла ДНК древних растений, собранных в озерных отложениях в Арктической зоне, изучили их и определили, что росло в регионе более тысячи веков назад. Как сообщает Lenta.ru, анализ позволил получить локальный снимок видов растений, произраставших на определенной территории в определенное время.

В результате выяснилось, что ареал произрастания карликовой березы за это время отдалился от Арктики на 400 километров. Это говорит о том, что в далеком прошлом Заполярье было похоже на нынешнюю зеленую и цветущую тундру.

Открытие позволило ученым сделать вывод, что этот и другие арктические виды растительности, возможно, снова распространятся на север на фоне глобального потепления, и это серьезно преобразит внешний вид Арктической зоны.

Справка: Карликовая береза считается одним из ключевых видов кустарников арктической тундры. Сейчас она растет в канадской Арктике к северу от Баффиновой земли.

В тему: В октябре 2020 года ученые-климатологи из Массачусетского университета в Амхерсте (США) и университета Квебека (Канада) зафиксировали сильное потепление в Арктике.