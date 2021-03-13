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Новости > Астрофизики NASA решили искать внеземные цивилизации по-новому

Астрофизики NASA решили искать внеземные цивилизации по-новому

Александр Панько
13.03.21 13:36
271
Астрофизики NASA решили искать внеземные цивилизации по-новому

Главное: NASA вновь решило заняться поиском инопланетных цивилизаций, используя для этого новые подходы. Шансы обнаружить инопланетную жизнь, по мнению экспертов, велика, но речь идет о примитивных формах.

Ученые: Ученые из Института астрофизики Канарских островов предложили новые способы поиска внеземных цивилизаций, основанные на выявлении специальных техносигнатур. Как сообщает Lenta.ru, речь идет о следах использования технологий или промышленной деятельности.

Исследования близкого и далекого космоса сначала начнут проводиться с помощью современного оборудования, а позднее — с применением более совершенных инструментов, которые появятся в недалеком будущем. Все они нацелены на системный поиск сигнатур различных масштабов: от следов промышленных загрязнений в атмосфере и скоплений орбитальных спутников до гигантских астроинженерных сооружений, например, теплозащитных экранов или сфер Дайсона, предназначенных для оптимального использования света местной звезды.

Ряд подходов может применяться в отношении Солнечной системы, которая может быть сканирована на предмет существования внеземных зондов, которые отправлены в далеком прошлом. В зависимости от расстояния размер потенциально заметных сигнатур увеличивается, но некоторые разновидности, например, сфера Дайсона, должны быть заметны даже за пределами Млечного Пути.

Однако ученые до сих пор не знают, насколько поиски таких «космических следов» будут успешными.

Многие эксперты считают весьма вероятным, что в ближайшие годы ученые обнаружат внеземную жизнь, однако она, скорее всего, будет представлена очень простыми формами.

В тему: В середине февраля 2021 года специалисты NASA пришли к выводу, что внеземную технологически развитую цивилизацию можно обнаружить по загрязнению атмосферы. При этом основной сигнатурой ученые называют диоксид азота.

Напомним: В начале 2010 года профессор Саймон Моррис из Кембриджского университета в Великобритании рассказал, как могли бы выглядеть инопланетяне.

Осенью 2012 года директор Ватиканской обсерватории священник ордена иезуитов Хосе Фунес допустил возможность существования жизни вне Земли. «До сегодняшнего дня мы не нашли никакого доказательства того, что существует внеземная жизнь», — заявил астроном. Однако он добавил, что «во Вселенной из миллиардов галактик, каждая из которых имеет миллиарды звезд» нельзя заведомо исключать существования жизни.

8 апреля 2015 года главный научный советник НАСА Эллен Стофан во время экспертного обсуждения, посвященного поиску обитаемых миров и внеземной жизни выразила убеждение, что человечество найдет инопланетную жизнь в ближайшие 10-20 лет.

Сввежие данные о получении косвенных доказательств существования внеземных цивилизаций были получены при помощи наземных телескопов GBT (Green Bank Radio Telescope, США), Lick Observatory’s Automated Planet Finder (США) и Parkes Radio Telescope (Австралия). Анализ данных осуществлен участниками проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence, США).

В конце мая 2017 года группа ученых из Великобритании и Сербии выдвинула «гипотезу летней спячки» для ответа на вопрос, почему человечество до сих пор официально не наблюдало инопланетян.

В июне того же года ученые заявили, что в нашей галактике есть еще как минимум одна высокоразвитая цивилизация.

Спустя месяц пресс-служба Лаборатории обитаемости планет Университета Пуэрто-Рико сообщила, что необычный сигнал, который, как считалось ранее, исходит от красного карлика Росс 128 и может быть связан с инопланетными цивилизациями, имеет земное происхождение, и «скорее всего, порожден одним или несколькими спутниками, находящимися на геостационарной орбите».

В феврале 2018 года астрономы из Германии и США пришли к выводу, что в случае получения посланий от инопланетян, их необходимо уничтожать, не расшифровывая. По мнению ученых, человечество не способно выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для человечества.

Тогда же астрофизики Майкл Хиппке и Джон Лэрнед выразили опасение, что представители внеземных цивилизаций способны устроить кибератаку на человечество. В качестве примера потенциально опасных посланий Хиппке и Лэрнед приводят сообщения, регистрируемые проектом SETI. Так, в 2017 году астрофизик Рене Хеллер из Института Макса Планка предложил расшифровать поток из 1 902 341 бита, которые были числом, полученным при умножении двух простых чисел.

В апреле психологи из Кадисского университета в Испании пришли к выводу, что человечество не может распознать сигналы от инопланетных цивилизаций из-за того, что инопланетяне могут использовать связь на неизвестных физических принципах. По их мнению, человечество не может обнаружить внеземной разум из-за аналога слепоты невнимания. Этот психологический феномен заключается в неспособности разглядеть предмет, попавший в поле зрения, из-за присутствия других объектов, на которых сконцентрировано внимание человека.

В мае того же года российский ученый Александр Березин выразил мнение, что на сегодняшний день люди являются единственной разумной формой жизни в нашей Галактике, иначе они были бы уничтожены инопланетянами. Давая свое объяснение знаменитому парадоксу Ферми, исследователь пришел к выводу, что человечество и само обречено истребить потенциальные внеземные цивилизации.

В середине года астрономы из Оксфордского университета выразили убеждение, что человечество с вероятностью 85% может оказаться единственной разумной формой жизни в Галактике.

Осенью 2018 года исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) создали статистическую модель, в соответствии с которой, если не будут найдены источники радиосигналов внеземных цивилизаций в радиусе 40 тысяч световых лет, то в космосе, наверняка, отсутствуют другие развитые формы жизни. Если же какая-то цивилизация находится в пределах заданного расстояния, то возможность существования другой цивилизации в другой части Млечного Пути возрастает почти до 100%.

Тэги: ученые, цивилизация, NASA, космос, наука, Млечный Путь, инопланетяне, оборудование

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