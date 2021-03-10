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Новости > Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия

Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия

Александра Кудрявцева
10.03.21 17:47
315
Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в шести городах Украины в день Торжества Православия

Главное: В кинотеатрах шести городов Украины 21 марта в день Торжества Православия покажут фильм «Где ты, Адам?» — об афонском монастыре Дохиар и его многолетнем игумене — старце Григории (Зумисе).

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Фейсбук продюсера фильма протодиакона Александра Плиски, продажа билетов открыта на сайте сети кинотеатров «Планета кино».

«Фильм действительно стал событием для многих: человек церковный прикоснулся к источнику живой афонской веры, человек культурный — получил эстетическое наслаждение. Человек, ищущий свет, очень надеемся, нашел в этом фильме то, что он искал. Передо мной изначально стояла задача, чтобы наш фильм не был ограничен каким-либо религиозными, национальными или политическими контекстами, и поэтому каждый человек, в каком бы состоянии он ни находился, найдет в этом фильме что-то свое, важное, искомое. И это важная победа в реализации такого замысла», — отметил протодиакон Александр Плиска.

Фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки на Афоне, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

Документальный фильм режиссера Александра Запорощенко и продюсера Александра Плиски «Где ты, Адам?» — обладатель гран-при XVII Международного фестиваля православного кино «Покров», участник официальных программ Таллинского международного кинофестиваля «Тëмные ночи», Краковского международного кинофестиваля и Выборгского фестиваля «Окно в Европу».

«По отзывам зрителей это фильм, который останавливает время; фильм, в котором ты найдёшь себя; где ты умрешь и воскреснешь, чтобы жить. Как говорится, спешите видеть», — призвали авторы фильма.

Полный список кинотеатров, где идут показы, можно найти на посвящённом фильму сайте.

В тему: Три украинские лавры принимают заказные записки онлайн на Великий пост.

 
Тэги: новости православия

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