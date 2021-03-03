Погода готовит неприятный сюрприз на 8 марта

Главное: В Украину возвращается снег. Синоптики дали свой прогноз.

Детали: В следующий понедельник, 8 марта, в Украине ухудшится погода. Прогноз дали синоптики.

В Гидрометцентре предупредили о снеге с дождем. Холодные осадки ожидаются в северных и западных областях, а также в украинской столице.

Днем будет от 1 мороза до 8 тепла, а ночью от минус 3 до плюс 1.

В Киеве пройдет мокрый снег: днем будет 1-3 тепла, а ночью от 3 до 1 мороза.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что жителей западных областей напугали наводнениями.