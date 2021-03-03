Стало известно, сколько украинцев хотят посадить на «коронавирусную иглу» до конца года

Главное: До конца 2021 года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения. По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко это возможно благодаря поддержке зарубежных партнеров.

Детали: Министерство здравоохранения Украины до конца этого года планирует вакцинировать от коронавируса 80% населения страны. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на совместном брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Ляшко поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с COVID.

«Поддержка, которая у нас есть, она вдохновляет, и к концу этого года как минимум 80% нашего населения мы охватим прививкой», — сообщил он.

Отметим, что за неделю в Украине вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 лица.

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