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Новости > Горбачев сделал важное признание по поводу развала СССР

Горбачев сделал важное признание по поводу развала СССР

Александр Панько
02.03.21 15:02
1258
Горбачев сделал важное признание по поводу развала СССР

Главное: Михаил Горбачев вспомнил, как развалил СССР. Он сделал важное признание.

Детали: Отмечающий свое 90-летие первый и последний президент СССР Михаил Горбачев вспомнил, как развалил страну. Его цитируют российские СМИ.

В частности, на вопрос «Что вы считаете главным делом своей жизни?» он ответил: «Конечно, перестройку и все, что с ней связано. Я глубоко убежден, что перестройка была необходима и что мы вели ее в правильном направлении».

Также политик считает: «Главное, чего мы достигли внутри страны, – люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой. И поэтому попытка отбросить страну в прошлое – путч ГКЧП – не удалась. А на внешней арене главное – прекращение холодной войны, радикальное сокращение ядерных вооружений».

В тему: неудобные советские книги скоро станут сжигать.

Тэги: Россия, СССР, мир, история

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