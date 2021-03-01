В Запорожье неизвестные сильно избили депутата облсовета

Главное: Четверо неизвестных совершили нападение на депутат Запорожского облсовета. Он госпитализирован.

Детали: В Запорожье неизвестные избили депутата областного совета от фракции «Еднання» Дмитрия Майстро. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, инцидент произошел возле его офиса на ул. Школьной.

В полиции отмечают, что, по предварительным данным, нападавших было четверо. Сейчас полиция устанавливает их личности и местонахождения.

Пострадавший был госпитализирован в 5 городскую больницу.

Как сообщает «Укринформ», кроме депутатской деятельности Майстро предоставляет юридические услуги и владеет юридической компанией.

По данным издания, в феврале неизвестные дважды совершали нападение на приемную Майстро в пос. Кушугум, где он выступал против закрытия местной больницы.

В тему: 16 декабря 2019 года в городе Нововолынске Волынской области на улице Кобзаря неизвестный избил стальным прутом местного депутата.