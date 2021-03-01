В Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП

Главное: ДТП произошло в Ивано-Франковской области. Пострадали пять человек.

Детали: В минувшее воскресенье, 28 февраля, в Калуше (Ивано-Франковская область) произошло кровавое ДТП. Об этом сообщает местная ОГА.

Отмечается, что пострадали пять человек.

Стало известно, что авария случилась около двух часов ночи.

Информируется, что водитель машины Toyota Avensis не справился с управлением и допустил столкновение с деревом и вылетел в кювет.

Пострадал как сам водитель, так и четверо его пассажиров – 2000 и 2004 годов рождения, а также двое молодых людей 2002 года рождения.

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