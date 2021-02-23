Воздух в Киеве продолжает оставаться одним из самых грязных в мире

Главное: Украинская столица попала в первую двадцатку городов с грязным воздухом. На первом месте находится Дакка.

Детали: По состоянию на сегодняшний день, 23 февраля, Киев находится на 13-м месте в списке городов с наибольшим загрязнением воздуха. Это следует из данных портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Украинская столица с индексом AQI 152 находится на 13-й строчке в рейтинге, сразу за Катманду (Непал). Сразу за Киевом расположился польский Краков.

Возглавила антирейтинг Дакка (Бангладеш).

Показатель AQI считается нормальным в пределах от 0 до 50 ед. Более высокие показатели опасны для здоровья человека.

При показателях от 101 до 150 ед. дети и взрослые, болеющие респираторными заболеваниями, например, астмой, должны ограничивать длительное пребывание на свежем воздухе.

При показателях от 151 до 200 и выше последствия для здоровья могут почувствовать все, на уязвимых социальных группах такое состояние воздуха скажется более существенно, пребывание на свежем воздухе должно быть ограничено.

В тему: В 2020 году Киев неоднократно возглавлял рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.