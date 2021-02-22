Стало известно, будет ли 8 марта в Украине выходным днем

Главное: 8 марта станет в этом году выходным днем в Украине. Переноса рабочего дня не будет.

Детали: Стало известно, сколько выходных дней будет в Украине в марте. Об этом говорит КЗоТ.

Так, согласно действующему законодательству нашей страны, 8 марта (понедельник) будет выходным днем. При этом, что немаловажно, отрабатывать его в другой день не нужно.

Таким образом, в первый месяц весны украинцы получат выходные дни 6, 7 и 8 марта, а также 13 и 14 марта, 20 и 21 марта, 27 и 28 марта.

Всего в месяце будет 22 рабочих дня.

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