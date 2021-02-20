«Защитить украинский народ от „зеленого“ произвола и беззакония»: Оксана Марченко заявила о вступлении в ряды ОПЗЖ

Известная телеведущая, супруга председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, Оксана Марченко приняла решение вступить в политсилу, чтобы уже «политическим оружием» защищаться против незаконных нападок власти. Об этом она заявила в своем видеообращении на YouTube — канале, комментируя введенные президентом Зеленским санкции против нее.

«Сложно комментировать неконституционное, репрессивное и глупое решение нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался, когда однажды летом вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами, пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года они начали выходить на канале „1+1“. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь — „было“, потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб. Что же касается меня и моей семьи, то мы — это будущее мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо. Мы — законопослушные люди, любящие свою страну, ни минуты не сомневаемся в том, что теперь наши сторонников стало в разы больше», — заявила Марченко.

Она подчеркнула, что в политике своей главной задачей видит защиту украинского народа от «зеленого» произвола и беззакония.

«Мой муж — доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук, политический деятель, которого вы так панически боитесь, и правильно делаете. Мой муж — человек, которым я горжусь. И до вчерашнего дня я была только женой, тылом, матерью его детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одно Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию „Оппозиционная платформа — За жизнь“, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от „зеленого“ произвола и беззакония. Поднявший меч, от меча и погибнет», — заявила Марченко.

Она также обратилась на украинском языке ко всем сторонникам.

«Брати та сестри, українки та українці, Зеленський та його прихвостні воюють не з нами. Вони оголосили війну всім вам — українцям. У вас вже забрали землю, забирають надра, забирали свободу, а скоро заберуть житло, бо ви не зможете платити за новими тарифами. А далі — вони заберуть і ваше життя. Ви не потрібні їм на цій землі, тому що вони вже заклали її в заокеанські ломбарди. Я обрала служіння народу, а отже — захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі. Бо неможливо без щиму серця дивитись, як над вами знущаються. Пам’ятайте: з нами Бог. Так хто проти нас? І ще — ніякі фейкові санкції не зможуть зупинити роботу мого благодійного фонду», — резюмировала Марченко.