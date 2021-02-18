Призывать в армию в Украине отныне будут по-новому

Главное: Правительство изменило порядок призыва граждан Украины на срочную военную службу с целью усовершенствования процедуры и приведения ее в соответствие с действующим законодательством. При этом не указывается, о каких конкретных изменениях идет речь.

Детали: Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту. Как сообщается на официальном сайте Вооруженных сил Украины, новая редакция Положения, утвержденная постановлением № 100 от 20 января 2021 года позволит усовершенствовать мероприятия, связанные с подготовкой и проведением призыва на срочную военную службу, принятием призывников на военную службу по контракту и приведением их в соответствие с действующим законодательством.

В частности:

— улучшит организацию работы областных и районных (городских) призывных комиссий;

— уточнит порядок оповещения призывников о явке в военные комиссариаты;

— упростит рассмотрение вопроса о предоставлении призывными комиссиями отсрочек (освобождения) от призыва на срочную военную службу;

— усовершенствует организацию работы сборных пунктов областных военных комиссариатов;

— упорядочит работу по принятию призывников на военную службу по контракту.

При этом не указывается, о каких именно изменениях идет речь, и в чем они заключаются.

В тему: В октябре 2020 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина сможет полностью отказаться от воинского призыва, когда каждый украинец будет способен защитить Родину и оказать первую медицинскую помощь.