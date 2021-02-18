В Москве остановилось многострадальное сердце любимца поколений Андрея Мягкова

Главное: В Москве в возрасте 82 лет умер известный советский и российский актер, звезда фильмов «Жестокий романс», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман» и др. Андрей Мягков. В 2014 году он стал одним из немногих российских артистов, выступивших в поддержку Украины.

Детали: В России на 83 году жизни скончался известный советский и российский актер, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Как сообщает канал Mash в Telegram, по предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По данным канала, он потерял сознание, когда находился у себя дома. Актера обнаружила супруга, актриса Анастасия Вознесенская, которая вызвала скорую помощь. Однако он скончался еще до приезда врачей.

Справка: Андрей Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В 1965 году дебютировал в кино, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Широкой публике актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Послесловие», «Надежда» и «Серебряные трубы».

Автор детективной трилогии «Сивый мерин», по которой сценарист Александр Бородянский снял минисериал. Увлекался также портретной живописью. Известны его портреты для друга и учителя Олега Ефремова, а также Галины Волчек и Михаила Горбачева.

В последние годы вел уединённый образ жизни, практически не давая интервью, и не снимаясь в кино. Он объяснял это «бесстыдным подражанием американцам». «Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нём американскую физиономию», — заявил артист в 2013 году.

В 2014 году Андрей Мягков выступил в поддержку Украины, страдающей от российской агрессии, наряду с Лией Ахеджаковой, Олегом Басилашвили, Сергеем Юрским и другими артистами в противовес сотням деятелей культуры, поддержавшим оккупацию Россией Крыма и части территорий Донбасса.

В тему: В октябре 2009 года Андрею Мягкову в одной из частных клиник Германии поменяли сердечные клапаны. Спустя два месяца он пережил еще одну операцию по удалению тромба из сонной артерии.

Через полгода он снова был госпитализирован, на этот раз планово, в одну из лучших клиник Москвы.