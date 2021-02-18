Коронавирус сорвал матч «Динамо» и «Барселоны»

Главное: Юношеская лига УЕФА в этом сезоне отменена. Причина – пандемия коронавируса.

Детали: Коронавирус вновь вторгся в футбольные дела. Зараза сорвала проведение Юношеской лиги УЕФА.

Так, исполнительный комитет УЕФА решил отменить турнир среди команд U-19.

Отмечается, что причиной такого решения стало неблагоприятное развитие эпидемиологической ситуации в Европе, которая создает трудности в организации матчей.

Футбольные чиновники уверены, что здоровье и безопасность юных спортсменов должны быть приоритетными.

Напомним, что 2 марта в рамках 1/32 финала турнира в Киеве должны были встретиться «Динамо» и «Барселона»,

В тему: стало известно, готово ли поле НСК «Олимпийский» к матчу «Динамо» – «Брюгге».