Самое высокое здание в мире окрасилось в цвета украинского флага

Главное: Башня Бурдж-Халифа в Дубае окрасилась в цвета украинского флага по случаю отбытия из страны президента Украины Владимира Зеленского.

Детали: Сегодня, 15 февраля, самый большой в мире небоскреб — башня Бурдж-Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага. Как сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель на своей странице в Facebook, таким образом арабы отметили отъезд Владимира Зеленского.

Фотографию башни на своей странице в Facebook опубликовал сам глава государства.

Справка: Высота «Бурдж Халифа» — 828 метров. Ее строительство обошлось в 1,5 млн долларов. Проект небоскреба разработало американское архитектурное бюро Skidmore, Owings and Merrill.

В тему: 24 августа 2020 года башня «Бурдж-Халифа» в Объединенных Арабских Эмиратах окрасилось в цвета украинского флага по случаю Дня Независимости нашей страны.