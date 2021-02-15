Стало известно, как не нужно чистить зубы

Главное: Как опасно чистить зубы? Поведал стоматолог.

Детали: Немецкий стоматолог Маркус Фелбер рассказал, как не нужно чистить зубы. Это может принести вред.

Эксперт говорить, что не следует чистить зубы сразу же после еды, так как необходимо время для образования защитной оболочки эмали, без которой можно повредить зубы.

Кроме этого, по его словам, не нужно чистить от десен к зубам: в таком случае щетка может повредить слизистую, - поэтому лучше чистить, двигая ею вправо-влево.

Он отмечает: «Не пытайтесь почистить зубы, съев яблоко – это не поможет.Из-за отсутствия кислотной мантии у зуба после еды яблоко скорее повреждает эмаль, нежели приносит ей пользу».

Также, отмечает медик, не стоит часто использовать соду и других отбеливающих средств для зубов, так как абразивные вещества способны навредить им.

А вот зубной нитью он посоветовал пользоваться ежедневно.

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