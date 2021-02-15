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Новости > Лихорадка Эбола добралась до еще одной африканской страны

Лихорадка Эбола добралась до еще одной африканской страны

Агата Кловская
15.02.21 13:09
826
Лихорадка Эбола добралась до еще одной африканской страны

Главное: Лихорадка Эбола добралась до Гвинеи. Стало известно о первых зараженных.

Детали: Лихорадка Эбола проникла в Гвинею. Об этом сообщают власти этой африканской страны.

Зараза попала сюда впервые с 2016 года. Сейчас зарегистрировали четыре случая болезни.

Правительство страны заявляет: «В соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре».

Ожидается, что в Гуэке откроют центр, который будет работать с заболевшими, а также ускорить закупку вакцин через ВОЗ.

Справка: Лихорадка Эбола – острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году, поразив жителей Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии.

В тему: ранее мы писали, что в Нигерии бушует неизвестная болезнь. От нее уже умирают люди.

Тэги: здоровье, эпидемия, мир, Африка, эбола

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