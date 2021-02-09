Главные новости за 9 февраля 2021 года

— Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 127 человек. Выявлено еще 2 656 случаев болезни.

— Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что Европа не откроет свои границы для тех, у кого не будет вакцинации от коронавируса.

— По мнению эпидемиолога Олега Рубана, люди, которые переболели или имеют антитела, вакцинироваться не должны.

— Какой будет динамика COVID-19 в Украине в феврале? Прогноз дали ученые.

— Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что тарифы на тепло и электроэнергию не будут подниматься в этом отопительном сезоне. Подписан соответствующий меморандум.

— Украину продолжает накрывать снег. Аэропорты в Виннице и Черновцах остановили свою работу.

— Спецтехника по всей Украине борется со стихией. На некоторых участках ограничено движение автотранспорта.

— Из-за сильного снегопада на многих участках Киева сильно осложнено движения транспорта. Для спасательных операций на улицы города вышли БТРы.