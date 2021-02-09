Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине намечается массовая распродажа… тюрем

В Украине намечается массовая распродажа… тюрем

Александр Панько
09.02.21 20:09
46
В Украине намечается массовая распродажа… тюрем

Главное: В Украине хотят продать 35 тюрем. Таковы планы правительства.

Детали: В Украине планируется настоящая распродажа тюрем. Подробности поведали в Министерстве юстиций.

Отмечается, что пустить с молотка хотят сразу 35 заведений, который в данный момент являются законсервированными и приносят убытки бюджету.

В частности замминистра Елена Высоцкая сообщила, что продажа готовится совместно с Фондом государственного имущества.

Чиновник говорит, что казенное имущество «выставят на прозрачные аукционы» в рамках «Большой приватизации тюрем».

Она информирует: «Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, так как это миллионы гривен расходов ежегодно».

В тему: ранее в США решили закрыть скандальную тюрьму-остров.

Тэги: общество, аукцион, тюрьма, новости Украины

Комментарии

Статьи

05.02.21 09:25

Иранская беспилотная программа. Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
06.02.21 09:02

А в России любят полицаев…

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Виктор Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем
09.02.21 18:25

Виктор Медведчук: Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем

Автор: Виктор Медведчук, ОПЗЖ

Выбор редакции
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.02.21 20:09

В Украине намечается массовая распродажа… тюрем
09.02.21 19:00

Главные новости за 9 февраля 2021 года
09.02.21 18:33

Правозащитник: Рейтинг ОПЗЖ будет только расти, а «каналы Медведчука» вернутся в эфир
09.02.21 16:51

Попытка Зеленского закрыть каналы, связанные с ОПЗЖ Медведчука – это наступление на свободу слова, - блогеры
09.02.21 16:16

На улицы Киева вышли БТРы
09.02.21 16:06

«Наезд» Зеленского на телеканалы – это показатель не силы, а бессилия в борьбе с ОПЗЖ Медведчука, – Кутуев
09.02.21 15:52

В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях
09.02.21 15:48

«Наезд» Зеленского на телеканалы приведет к усилению позиций Медведчука, – Кочетков
09.02.21 14:39

На Ровенщине женщина дома родила ребенка и положила его в морозилку
09.02.21 14:30

Митрополит Антоний рассказал, смогут ли спасти мир «новые мессии»
09.02.21 19:00

Главные новости за 9 февраля 2021 года
09.02.21 16:16

На улицы Киева вышли БТРы
09.02.21 15:52

В Украине ограничили движение транспорта сразу в нескольких областях
09.02.21 13:13

Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом
09.02.21 11:23

Украинцам рассказали, что будет с тарифами на тепло и электроэнергию
09.02.21 09:22

Коронавирус заставит украинцев по-новому путешествовать в ЕС
09.02.21 09:15

Смертность от COVID-19 в Украине снова резко выросла
09.02.21 09:09

Эпидемиолог рассказал, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса
08.02.21 19:00

Главные новости за 8 февраля 2021 года
08.02.21 16:16

Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса
05.02.21 15:02

Трамп завершил карьеру киноактера
05.02.21 16:34

Степанов назвал точное число случаев повторного заражения коронавирусом в Украине
06.02.21 13:20

Моток желтой проволоки на побережье Техаса оказался живым
06.02.21 11:58

Пандемия коронавируса оказала неожиданный эффект на климат
07.02.21 13:52

Ученые обнаружили на спутнике Сатурна кое-что непонятное
07.02.21 13:57

Испанское СМИ: Зеленский зачищает информационное поле в Украине
07.02.21 14:08

В Чехии сравнили санкции Зеленского против телеканалов с ножом мясника
07.02.21 14:05

Reuters опубликовал материал с критикой решения Зеленского о закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK
07.02.21 17:02

Запрет телеканалов «112», NewsOne и ZIK – это политическое самоубийство Зеленского, – Белашко
07.02.21 11:59

Мумия, более ста лет пролежавшая в австралийском музее, оказалась крайне необычной
Фото и Видео
На улицы Киева вышли БТРы
На улицы Киева вышли БТРы
На улицы Киева вышли БТРы
На улицы Киева вышли БТРы
Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом
Во Львове на ходу загорелся трамвай. Пассажиры тушили его снегом
В Ивано-Франковской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус – погибли люди
В Ивано-Франковской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус – погибли люди
Скандальный игрок «Шахтер» попал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде
Скандальный игрок «Шахтер» попал в ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде
В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут
В самом сердце Киева женщина на крутом внедорожнике создала два ДТП за несколько минут
В Харькове произошло кровавое ДТП: столкнулись маршрутка и грузовик
В Харькове произошло кровавое ДТП: столкнулись маршрутка и грузовик
Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса
Совсем скоро в Украине стартует вакцинация от коронавируса
Украинцам рассказали, от чего зависит начало вакцинации от коронавируса
Украинцам рассказали, от чего зависит начало вакцинации от коронавируса
Под Ровно произошло немного странное ДТП
Под Ровно произошло немного странное ДТП
Зеленский заявил, что готов вколоть себе вакцину, но только не российскую
Зеленский заявил, что готов вколоть себе вакцину, но только не российскую
fraza.com
Новости блогосферы
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества
03.02.21 22:50

Нас ждет смена власти. А Разумков стал реальной альтернативой Зеленскому
03.02.21 17:08

Зеленский сдувается. Следующим президентом Украины будет Разумков

Опрос

Кто будет новым президентом Украины, вместо Зе?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.