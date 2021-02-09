В Украине намечается массовая распродажа… тюрем

Главное: В Украине хотят продать 35 тюрем. Таковы планы правительства.

Детали: В Украине планируется настоящая распродажа тюрем. Подробности поведали в Министерстве юстиций.

Отмечается, что пустить с молотка хотят сразу 35 заведений, который в данный момент являются законсервированными и приносят убытки бюджету.

В частности замминистра Елена Высоцкая сообщила, что продажа готовится совместно с Фондом государственного имущества.

Чиновник говорит, что казенное имущество «выставят на прозрачные аукционы» в рамках «Большой приватизации тюрем».

Она информирует: «Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, так как это миллионы гривен расходов ежегодно».

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