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Новости > На Ровенщине женщина дома родила ребенка и положила его в морозилку

На Ровенщине женщина дома родила ребенка и положила его в морозилку

Александр Панько
09.02.21 14:39
927
На Ровенщине женщина дома родила ребенка и положила его в морозилку

Главное: Женщина самостоятельно дома родила ребенка, перерезала пуповину и спрятала его в морозильной камере. После этого она обратилась в больницу.

Детали: В Ровенской области роженицу подозревают в убийстве: она завернула новорожденного ребенка в полотенце и в пакет, а затем положила в морозилку. Женщина рожала дома, на учете нигде не находилась, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как отметили в ведомстве, сегодня, 9 февраля, около полуночи в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы. В приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя жительница, которая самостоятельно родила.

Предварительно полицейские установили, что 8 февраля около 2:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на седьмом месяце беременности.

Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым. Позже у нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Там женщина уверяла медиков, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Впрочем, впоследствии призналась, что на самом деле родила и рассказала, где оставила ребенка. Дома копы обнаружили тело новорожденной девочки. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка.

Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам мужа, о беременности ему ничего не было известно.

Следователи начали досудебное расследование. Также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В тему: В конце января минувшего года на Херсонщине несовершеннолетняя студентка родила ребенка в ванной и положила его в пакет из магазина.

Тэги: общество, младенец, ребенок, Ровно, Ровенская область, новости Украины

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