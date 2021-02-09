За пассажирами киевского метро будут очень внимательно следить

Главное: В метро Киева появятся еще 305 камер. За пассажирами будут следить.

Детали: За пассажирами киевского метро будут внимательно следить. В 2021 году в подземке развесят еще 305 камер видеонаблюдения.

Как передает КГГА, аппаратура будет размещена на переходных, концевых и наиболее загруженных станциях.

Власти города отмечают: «Новые камеры имеют интеллектуальный функционал: 140 обзорных камер, 90 с функцией распознавания лиц, 75 камер с функциями распознавания лиц и термального скрининга».

Ожидается, сказано в сообщении мэрии, что камеры расширят существующую сеть системы видеонаблюдения подземки, где на данный момент на 52 станциях работают 195 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц.

Информируется: «Доступ к видео имеют првавоохранительные органы, которые используют данные для поиска людей, раскрытия и предупреждения преступлений».

Подчеркивается также, что камеры будут служить для мониторинга соблюдения требований профилактических и противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19.

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