Украинцам рассказали, что будет с тарифами на тепло и электроэнергию

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что тарифы на тепло и электроэнергию не будут подниматься в этом отопительном сезоне. Подписан соответствующий меморандум.

Детали: В этом отопительном сезоне в Украине не будут поднимать тарифы на тепло и горячую воду. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал у себя в Telegram.

Он отметил, что подписан соответствующий меморандум правительства с местной властью.

«Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса. И это правильная позиция, которая показывает, что приоритет власти — и центральной, и местной — это защита благосостояния украинцев», — написал Шмыгаль.

В тему: 18 января 2021 года Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение об установлении предельной цены на газ для населения. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, это означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше и составит примерно 40% от минимальной зарплаты.

Снижение цены газа для населения до 6,99 грн за кубометр произойдет в феврале, поэтому соответствующие платежки за февраль придут только в марте.