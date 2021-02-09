Появился прогноз по COVID-19 в Украине на февраль

Главное: Какой будет динамика COVID-19 в Украине в феврале? Прогноз дали ученые.

Детали: Ученые Национальной академии наук Украины рассказали, какой будет динамика коронавируса в феврале. Появился их прогноз.

Специалисты говорят, что среднее количество новых случаев коронавируса составит 3,5 тысячи в течение недели 9-15 февраля и 3,3 тысячи случаев в течение недели 16-22 февраля.

Отмечается, что сейчас идет снижение заболеваемости и смертности от COVID-19.

Информируется при этом, что рост заболеваемости фиксируется в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.

Как говоря ученые, негативная ситуация сложилась в Ивано-Фракивський области, на которую приходится 11% всех заражений в стране.

В тему: смертность от COVID-19 в Украине снова резко выросла.