Жители сразу дюжины областей Украины пострадали от непогоды

Главное: В Украине бушует непогода. Было обесточено 273 населенных пункта.

Детали: Непогода продолжает бушевать в Украине. Данные на утро вторника, 9 февраля, приводит ГСЧС.

Отмечается, что пострадали жители двенадцати областей Украины.

В результате непогоды из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега были обесточены 273 населенных пункта, где сработали системы защиты линий электропередач.

Больше всего пострадала Одесская область, где без электричества остались 85 населенных пунктов.

Также досталось Херсонской (54 населенных пункта), Черновицкой (40), Николаевской (34), Запорожской (12), Полтавской (12), Киевской (10), Кировоградской (10), Донецкой (семь), Закарпатской (пять), Житомирской (три) и Днепропетровской (один) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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